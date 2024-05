Wstrzymajcie się z czerwcowymi wyjazdami. SkyShowtime sprawi, że nie zechcecie ruszyć się sprzed ekranu

Maj w SkyShowtime nie należy do najmocniejszych. Dostajemy głównie kontynuacje rozpoczętych wcześniej seriali, bo z nowości to tylko 2. sezon "The Family Stallone" i ten paskudny "Egzorcysta: Wyznawca". Jak się jednak okazuje, w mijającym właśnie miesiącu platforma szykuje grunt pod czerwcową burzę interesujących premier. Nadchodzi ich całkiem sporo. Ale to nie ilość się w tym wypadku liczy, ale jakość. W dużej mierze to przecież długo wyczekiwane tytuły. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, macie więc ostatnią szansę, aby obejrzeć dwie dotychczasowe odsłony "Mayor of Kingstown", bo zaraz w serwisie pojawią się jego nowe odcinki. Dlaczego warto się produkcją zainteresować?



Powodów jest wiele. Najważniejszy z nich już nawet wspomniałem, bo "Mayor of Kingstown" to serial Taylora Sheridana, twórcy uwielbianego "Yellowstone". Chociaż panuje w nim zupełnie inny klimat, również jest tak duszny, że nie można się od niego oderwać. To opowieść o rodzinie McLusky. Rządzą miastem, w którym jedynym dobrze prosperującym biznesem jest więziennictwo. Próbują oni przywrócić porządek w tytułowym Kingstown, gdzie panuje chaos i niesprawiedliwość. Oczywiście, na swój sposób. Brzmi ciekawie? Tak powinno, gdyż to tytuł brutalny i intensywny. Wciąż jednak nie to jest w nim najlepsze.