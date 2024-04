Mam dość wtórnych romantycznych komedii, ale ten serial SkyShowtime pokazuje im środkowy palec

A jednak to wszystko przekonuje i działa - mimo garści absurdów, samo uczucie, jego źródło, motywacje głównych bohaterów i to, jak się wzajemnie przyciągają, mają sens, przekonują. Nie ma w tym grama fałszu, który tętni w krwiobiegu wielu klasyków gatunku. Zabawny humor, specyficzny mrok i niezaprzeczalny urok to najmocniejsze cechy „Kochanków”, ale warto docenić również to, w jaki sposób uderzają w niemal każdy romantyczny stereotyp, podważając go swoją dziwacznością, poczuciem (przyjemnej) niezręczności, które powraca jak bumerang podczas seansu.



Znajome tropy są tu doprawione nutką absurdu i zaskakującej, unikalnej, specyficznej czułości. Łatwo jest się w tym wszystkim zakochać i wkręcić się w śledzenie losów tej dwójki, lgnącej do siebie wbrew wszystkiemu, wbrew licznym komplikacjom, jakie serwuje nam prawdziwy świat i jego mroczne zakątki, które twórcy zdecydowali się odzwierciedlić w swoim serialu z zadziwiającą determinacją. Bo „Kochankowie” nie unikają tematów trudnych, tematów tabu. Pozwalają bohaterom konfrontować się z tym, co bolesne, w tym ich własną przeszłością. I A to czyni serial jeszcze lepszym. To nie jest jedna z tych rom-komowych, leniwych opowiastek, w której wszystko się udaje - tak po prostu - tylko dlatego, że musi, bo tego wymaga ta błaha konwencja. Tak powinno się pisać komedie romantyczne.



Kochankowie: serial jest dostępny w ofercie SkyShowtime.