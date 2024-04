Obejrzałem serial historyczny na SkyShowtime. Niestety, nie był tak brutalny, jak myślałem

Twórcy „Dżentelmena w Moskwie” próbują co prawda upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, przypominając co chwila o rosyjskim zamordyzmie, ale udaje się to tylko połowicznie. Podobnie rzecz ma się z portretowaniem samych napięć klasowych, które były jedną z przyczyn rewolucji. Nasz bohater stoi w rozkroku między resentymentem za dawnym życiem, a zrozumieniem motywacji niższych warstw społecznych. Przez co, nie dostajemy ani porządnej próby zrozumienia wielkiego historycznego procesu, ani klarownego spojrzenia rywalizujące klasy społeczne. Tu aż prosi się o stanięcie po jednej ze stron lub przynajmniej ostry szkic pokazujący tło rewolucji.



„Dżentelmen w Moskwie” to dość karkołomna próba zamerykanizowania historii skrajnego wschodu Europy, włączenie z próbą zachowania rasowego parytetu występujących aktorów, ale z pominięciem mniejszości, które rzeczywiście licznie zaludniały Rosję. Mógłbym mieć nawet z tym pewien problem, ale trudno traktować serial jako wierny historycznie – to raczej opowieść oparta o historyczny sztafaż.



Serial jest więc do bólu ugrzeczniony i mało przenikliwy. A jednocześnie ma w sobie urok wynikający z całkiem miłej kreacji McGregora, uroczego kostiumu historycznego, sprawnie napisanych dialogów i tajemnic, które i widz i Rostow mają do odkrycia. To jedna z tych opowieści w stylu romansów historycznych, w których znacznie ważniejszy jest rodzący się związek (w tym wypadku jest to Związek Radziecki) niż wierność realiom.



Serial dostępny jest w serwisie SkyShowtime.



