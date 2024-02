Inne marcowe premiery SkyShowtime nie mają szans z tym filmem. "Oppenheimer" wreszcie w streamingu

Dystrybutorska logika od dawna jest już niezachwiana. Produkcja ma najpierw podbić kina, potem trafić na VOD, a dopiero w następnej kolejności do streamingu. "Oppenheimer" przeszedł już przez dwa z tych etapów. W dodatku z opóźnieniem, bo kiedy cyfrowy dostęp do "Barbie" można było wykupić już od dłuższego czasu, film Christophera Nolana w sieci ledwie zadebiutował. Dlaczego tak się stało?



Późna premiera "Oppenheimera" online wynika przede wszystkim z niechęci Christophera Nolana do internetowej dystrybucji filmów. On jest fetyszystą kina (szczególnie IMAX-a), przez co zażyczył sobie, aby produkcja nie pojawiła się na platformach VOD przed upływem przynajmniej 100 dni od debiutu na wielkich ekranach. Jednakże i bez tego tytuł szybko by do sieci nie trafił.



Więcej o "Oppenheimerze" poczytasz na Spider's Web: