Ze wszystkich filmów zgłoszonych do Oscarów w kategorii najlepsze efekty specjalne, Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wybrała już 20 tytułów, które będzie brała pod uwagę przy przyznawaniu finałowych nominacji. Wśród nich znalazła się "Barbie", która w tym wypadku akurat przegrywa ze swoim "Barbenheimerowym" konkurentem. Z całym szacunkiem do produkcji sygnowanej nazwiskiem Grety Gerwig, to jednak "Oppenheimer" może pochwalić się lepszymi VFX-ami.



Jak czytamy w regulaminie dotyczącym nominacji w kategorii najlepsze efekty specjalne, Amerykańska Akademia powinna brać pod uwagę przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza z nich to rola, jaką VFX-y odgrywają w danym filmie. I na tym polu "Oppenheimer" rzeczywiście przegrywa z pozostałymi tytułami. Nie jest to bowiem jeden z wcześniejszych tytułów Christophera Nolana, jak choćby "Mroczny Rycerz", czy "Incepcja", żeby efekty specjalne były w nim istotną częścią produkcji. To dramat rozegrany na rozmowach, w którym reżyser lubuje się w zbliżeniach na twarze swoich bohaterów. Ale przecież w końcu przychodzi czas na Trinity - test nuklearny. I wtedy... cóż, widzom opadają szczęki.



