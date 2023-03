SkyShowtime przedłuża świetną promocję. Konto za pół ceny do 2101 roku

SkyShowtime wjechał do Polski z naprawdę kuszącą ofertą. Promocja „Pół ceny na zawsze” sprawia, że osoby, które założą tam teraz konto, nie muszą płacić standardowej opłaty subskrypcyjnej (24,99 zł co miesiąc), a jedyne 12,49 zł. I choć w regulaminie mogliśmy przeczytać, że zakwalifikowanie do promocji wymaga dokonania rejestracji do końca marca tego roku, teraz na stronie platformy możemy przeczytać, że będzie ona obowiązywać dłużej: do 11 kwietnia.



Regulamin również uległ ostatnio zmianie: