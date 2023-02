Co obejrzeć na SkyShowtime? Wybieramy najlepsze horrory na platformie

"Jaki jest twój ulubiony straszny film?" - po tym pytaniu nic już nie było takie same. Sukces "Krzyku" odmienił slashery, nasączając je postmodernistyczną samoświadomością (właściwie pierwszy zrobił to "Nowy koszmar Wesa Cravena", ale nie cieszył się on aż taką popularnością). Od tej pory zasady gry się zmieniły, ale atrakcje pozostały te same - napaleni nastolatkowie giną z rąk psychopatycznego mordercy. To najlepsza z możliwych zabawa w horror. Nic więc dziwnego, że produkcja zapoczątkowała całą serię, która dzisiaj ma już status legendy. Niedługo na ekrany kin wejdzie jej szósta odsłona. Warto więc przypomnieć sobie jak wyglądały jej początki. Na SkyShowtime znajdziecie trzy pierwsze części.



Filmy dostępne na SkyShowtime.