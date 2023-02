Zapytaliśmy, kiedy "Krzyk 6" i "Szybcy i wściekli 10" trafią na SkyShowtime

Platformy streamingowe nas rozpieściły. Chodzimy do kin na te "Batmany", "Avatary" czy filmy Marvela. Mamy jednak świadomość, że niedługo po premierze będziemy mogli obejrzeć je również we własnym domu w ramach subskrypcji HBO Max czy Disney+. Oferty serwisów VOD kuszą nas więc nie tylko oryginalnymi serialami, ale też hitami prosto z wielkich ekranów. SkyShowtime nie jest w tym wypadku wyjątkiem.



SkyShowtime dosłownie chwilę temu zadebiutowało w naszym kraju, a już narobiło sporo szumu. W końcu na platformie nie brakuje zeszłorocznych szlagierów kinowych. Dzięki subskrypcji możemy do woli oglądać "Top Gun: Maverick", czy "Jurassic World Dominion". A to przecież wierzchołek góry lodowej. Tym bardziej że ta biblioteka głośnych tytułów będzie się regularnie powiększać.