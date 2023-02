Kinomani, odpalajcie SkyShowtime. Wybieramy najlepsze filmy dostępne na platformie

Czyż nie byłoby cudownie odkryć luki w systemie gier losowych? Wygrywać w kolejnych loteriach? Każdy by tak chciał! Tytułowemu Jerry'emu się to udaje. Wraz z żoną Marge zdobywa w ten sposób spore pieniądze. Para postanawia przeznaczyć je na odnowę swojego miasteczka. "Jerry and Marge Go Large" to ciepły i zabawny komediodramat z Bryanem Cranstonem w roli głównej.