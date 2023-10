"Slotherhouse: Leniwa śmierć" pochodzi z tej samej rasy, co "Zabójcze ryjówki" czy "Czarna owca". To nic ponad sumę swych składowych. Fabuła sprowadza się do poszukiwania pretekstów, aby serwować nam coraz bardziej odjechane sceny z udziałem leniwca. Głupie to, ale słuszne, bo film charakteryzuje wysoki poziom samoświadomości. Nie wykorzystuje całego swojego potencjału i za dużo w nim "Wrednych dziewczyn", a za mało "Slumber Party Massacre". To wciąż jednak odmóżdżająca rozrywka, która nie próbuje udawać czegoś, czym nie jest. Nie ma nam nic do powiedzenia, więc tylko się łasi. I robi to tak skutecznie, że aż chce się z nią pobawić.



"Slotherhouse: Leniwą śmierć" obejrzałem w ramach trwającej właśnie 9. edycji Splat!FilmFest. Film trafi do regularniej dystrybucji w piątek 27 października.