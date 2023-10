Tych horrorów nie można przegapić. W Polsce masz tylko jedną szansę, żeby je obejrzeć

Czy found footage jeszcze kogoś kręci? Hollywood wyeksploatowało poetykę do cna, przez co twórcy już praktycznie po nią nie sięgają. Początki "V/H/S" sięgają co prawda jej złotego okresu, ale dopiero niedawno taśmę serii udało się odpowiednio nakręcić. Kiedy zdawało się, że nie ma sensu jej reanimować, "V/H/S/94" z 2021 roku udowodniło coś zupełnie przeciwnego. Odpowiedzialna za film platforma Shudder poszła więc za ciosem. "V/H/S/85" to już trzecia wydana przez nią kontynuacja popularnej antologii. Czy trzyma wysoki poziom swoich dwóch poprzedników? No cóż, 74 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes mówi samo za siebie.