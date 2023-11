Disney+ zrzucił nostalgiczną bombę. Animowany "Spider-Man" to serial idealny na weekend

Od humoru "Spider-Mana" mogą was zęby rozboleć. Bawi jednak równie mocno, co naiwne morały przekazywane niby to mimochodem. To serial dla dzieci, więc gdy Człowiek Pająk pajęczyną zgarnia gazetę, to zaraz za nią płaci. Ta naiwność w żadnym wypadku nie odrzuca. Starsi widzowie spojrzą na nią z nostalgiczną łezką w oku. Jedną, drugą, trzecią... ech, podczas seansu można w nich utonąć. To prawdziwa gratka dla fanów nie tyle ejtisowych animacji, co ogólnie poetyki lat 80. W końcu zeitgeist rozrywa wręcz produkcję, gdy Mysterio przejmuje umysły mieszkańców Nowego Jorku za sprawą muzyki disco.