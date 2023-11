Prace nad kontynuacją najlepszych filmów ze Spider-Manem zostaną wznowione. Kiedy premiera?

I bardzo dobrze, że twórcy "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" wracają do pracy. To było nieludzkie zostawiać widzów z takim cliffhangerem, z jakim mieliśmy do czynienia w "Poprzez multiwersum". Jak można się spodziewać, trzecia część sagi Milesa Moralesa ma domykać rozpoczęte dotychczas wątki. Głównemu bohaterowi przyjdzie więc stanąć do ostatecznej walki ze Spotem i Spider-Manem 2099. Dowiemy się też, co stało się Milesowi z Ziemi-42.



Dobra wiadomość dla fanów Milesa Moralesa przyszła wraz z informacją o zakończeniu strajku hollywoodzkich aktorów. Co prawda umowa z AMPTP (stowarzyszenie reprezentujące wielkie wytwórnie, nadawców telewizyjnych i platformy streamingowe) musi jeszcze zostać ratyfikowana, ale członkowie związku zawodowego SAG-AFTRA już teraz mogą wrócić do prac. Dzięki czemu obsada "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" będzie kontynuować podkładanie głosów bohaterom.



