Sporo komedii i odrobina horroru. To idealny serial na weekend

„Goosebumps” to urocza, dość sentymentalna podróż do znanych wątków i opowieści i choćby z tego powodu warto ją odbyć. Choć od czasu do czasu trzeszczy tu aktorstwo i fabuła wydaje się mocno pretekstowa, to powrót „Gęsiej skórki” i R. L. Sine’a w tak ciepłym i niezobowiązującym wydaniu to jest coś, czego potrzebowałem. I być może wy też.