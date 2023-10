Ludzie wymiotowali na tym horrorze. Możesz sprawdzić go osobiście, bo jest już dostępny w sieci

"Terrifier 2" to w samych swych założeniach film tyleż obrzydliwy, co zabawny. Chociaż Art nie rzuca chwytliwymi one-linerami, bo jest cichym i spokojnym typem w stylu Michaela Myersa, to jednak może pochwalić się humorem i charyzmą Freddy'ego Kruegera. Makabryczne żarty się go trzymają, ale nie tyle rozładowują atmosferę, co ją zagęszczają. Bo Leone serwuje nam duszny koszmar senny, z którego nie zamierza nas wybudzać. On atakuje i kopie widza, sprowadzając go na ziemię skrzętnie budowanym klimatem wszechogarniającej grozy.