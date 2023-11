Obrażenia na planie reality show Netfliksa? Uczestnicy grożą pozwem

"Takiego reality show jeszcze nie było" - chwalił się Netflix w materiałach promujących "Squid Game: Wyzwanie". To w końcu program inspirowany najpopularniejszym serialem w historii platformy. Uczestnicy biorą udział w zawodach podobnych do tych, co oglądaliśmy w koreańskiej produkcji. Chociaż śmierć nikomu nie grozi, to gra toczy się o rekordową stawkę: 456 zawodników walczy bowiem o 4,56 mln dolarów.



Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Netflix wręcz podkreślał, że twórcy zamierzają wystawiać na próbę wszelkie strategie, sojusze i charaktery uczestników. Fizycznych obrażeń żaden gracz "Squid Game: Wyzwanie" się jednak nie spodziewał.



