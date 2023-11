Choć nikt w nim nie ucierpiał, program "Squid Game: Wyzwanie" okazał się bardziej realistyczny, niż sądziłam

Program "Squid Game: Wyzwanie" został zrobiony z ogromnym rozmachem i dbałością o najmniejsze szczegóły. Nie dość, że uczestnicy mieli te same komplety dresowe i buty, to jeszcze spali w tym samym bunkrze, skąd rozlegał się z głośników damski głos, informując o porze obiadowej czy porze snu. Nie zabrakło także charakterystycznych kolorowych korytarzy, których pilnowali zamaskowani strażnicy w bordowych kombinezonach, a także gigantycznej świnki-skarbonki, do której wpadała suma za każdego wyeliminowanego gracza. No właśnie, skoro o eliminacji mowa, to jak w zasadzie byli uczestnicy opuszczali rozgrywkę?