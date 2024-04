Nowy film "Star Wars" o narodzinach Jedi ma scenarzystę. To człowiek, którego pokochali fani uniwersum

Dotychczas to właśnie Mangold pracował nad scenariuszem, zadecydowano jednak, że otrzyma wsparcie. I to nie byle jakie, bowiem mówimy tu o Beau Willimonie, twórcy kultowego „House of Cards”, autorowi scenariuszy do „Id marcowych” oraz najlepszych epizodów „Andora”, w tym wywołującego ciarki monologu Luthena i odcinka „One way out” (te skrypty przyniosły mu nominację do Emmy). Nie muszę chyba pisać, że to bardzo optymistycznie nastrajający angaż.



O projekcie nie wiadomo nic więcej. Film nie ma daty premiery, ale przypuszcza się, że Mangold zajmie się nim po zakończeniu zdjęć do „A Complete Unknown”, filmu biograficznego o Bobie Dylanie, w którym występuje Timothée Chalamet. Następnym kinowym tytułem z uniwersum „Star Wars” będzie natomiast „The Mandalorian & Grogu”, którego premiera została zapowiedziana na 22 maja 2026 r. Oznacza to aż 6,5 r. przerwy między kinowymi „Gwiezdnymi wojnami”.



