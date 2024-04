Nadchodzą nowe „Star Wars”. Czekałem dekadę na te „Opowieści z Imperium”

Nie bez powodu zwiastun „Opowieści z Imperium” pojawił się w sieci na miesiąc przed „dniem Star Wars”, gdyż to na 4 maja 2024 r. zaplanowano premierę produkcji, która jest duchowym następcą zeszłorocznego „Tales of the Jedi”. W poprzednim serialu trzy odcinki poświęcono młodości Ahsoki Tano, a w trzech obserwowaliśmy hrabiego Dooku na różnych etapach jego życia.



Czas również pokaże, czy teraz co roku abonenci usługi wideo na żądanie Disney+ będą dostawali sześcioodcinkowe antologie poświęcone innym zakątkom odległej galaktyki. Nie zdziwię się w sumie, jeśli po „Tales of the Jedi” i „Tales of the Empire” pojawią się również „Tales of the Rebellion”, „Tales of the New Republic”, „Tales of the Bounty Hunter” itd. Niezmiernie na to czekam!



Wszystkie produkcje spod szyldu „Star Wars” znajdziecie w ofercie Disney+.