Wyrzucony do kosza film z uniwersum "Star Wars" jednak powstanie, ale ta informacja nie wszystkich ucieszy

Kiedy opuściłam „Star Wars”, aby zrobić „Wonder Woman 3”, pomyślałam, że może do tego kiedyś wrócę. Podpisaliśmy umowę, aby do tego doprowadzić, ale myślałam, że najpierw zajmę się filmem dla DC. Kiedy ten projekt został skasowany przez Warnera, wspólnie z Lucasfilmem byliśmy pewni, że musimy to dokończyć. Sfinalizowaliśmy umowę, gdy wybuchł strajk. Dlatego teraz jestem im winna scenariusz „Gwiezdnych wojen”. Zobaczymy, co dalej. (...) Czeka ich kawał trudnej roboty, bo muszą podjąć decyzję, który film najpierw zrobią. Mają innych reżyserów pracujących nad wieloma projektami. Teraz wróciłam do pracy nad „Rogue Squadron” i zobaczymy, co się wydarzy. Musimy to rozwinąć do poziomu, z którego obie strony będą zadowolone.