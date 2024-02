Mimo że King chwalił już wcześniej "Miasteczko Salem", wydaje się, że nawet jego słowa uznania dla produkcji nie są w stanie skłonić studio do podjęcia ostatecznej decyzji. Biorąc pod uwagę, że w tym roku miną już 3 lata od zakończenia zdjęć, Warner mógł całkowicie zrezygnować z długo wyczekiwanego projektu. Nadzieją dla "Miasteczka Salem" jest także trafienie do streamingu, a konkretnie do serwisu Max, jednak nawet i na to na razie się nie zapowiada.