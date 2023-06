No nie dogadała się Amerykańska Gildia Scenarzystów (WGA) ze stowarzyszeniem zrzeszającym firmy producenckie Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). W telegraficznym skrócie: scenarzyści mają dość głodowych stawek i śmieciówek. O fatalną kondycję branży scenariopisarskiej oskarżają streaming, który dynamicznie się rozrasta, żerując na ich pracy. Czują się wykorzystywani i pogardzani przez platformy. Dlatego właśnie postanowili strajkować, na dobrą sprawę wstrzymując w ten sposób całe Hollywood. Ze względu na ich protest trzeba było przerwać prace chociażby nad 5. sezonem "Stranger Things", spin-offem "Gry o tron", czy nawet marvelowskim "Daredevil: Born Again".



Strajk WGA trwa już równo miesiąc (rozpoczął się 2 maja). I chociaż nie ma się tu z czego śmiać, bo sytuacja jest poważna, scenarzyści horrorów postanowili pokazać swoją siłę w zabawno-makabrycznej pikiecie pod siedzibą Warner Bros. Wyszli na ulicę (niektórzy zamaskowani, inni nie) z transparentami, pokazującymi tak ich zdenerwowanie, jak i duże pokłady humoru - czarnego, należałoby dodać.



