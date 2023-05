Zebraliśmy seriale wstrzymane przez strajk scenarzystów. Ucierpi nie tylko 5. sezon "Stranger Things"

Podobnie rzecz się miała, jeśli chodzi o scenarzystów serialu "Abbott Elementary", którzy mieli rozpocząć prace nad 3. sezonem dokładnie w dniu strajku. Tak się oczywiście nie stało. W programie "Democracy Now!" na ten temat wypowiedziała się Brittani Nichols, jedna ze scenarzystek serialu, która podkreśliła, że strajk został wymuszony. W pewnym sensie powiedzieli: "Nie obchodzi nas, że już dłużej nie możecie zrobić kariery w tej branży". Liczą na to, że wciąż będziemy wykonywać tak ogromną pracę za najmniejsze wynagrodzenie - skomentowała Nichols. Dodała, że taki stan rzeczy nie jest w tej branży czymś wyjątkowym: To coś, co się dzieje i będzie się działo, a my musimy się temu sprzeciwić i zająć stanowisko, bo inaczej scenarzyści przestaną istnieć.