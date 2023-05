Wy też powinniście kibicować strajkującym scenarzystom. Nawet jeśli będzie was to kosztować ulubiony serial

W 2007 roku walczyli o wynagrodzenie za DVD, czyli sprawiedliwy podział zysków z dystrybucji cyfrowej. Teraz - kilkanaście lat później - przynajmniej częściowo rozchodzi się o to samo. Walka o uwzględnienie tantiem z nowych mediów to temat, który wraca jak bumerang; zmienia się jedynie nośnik. Rzecz w tym, że w erze streamingu tantiemy, czyli pasywny dochód, na którym kiedyś scenarzyści mogli polegać w przerwach od pracy, właściwie już nie istnieją. Dorzućmy do tego: obniżenie liczby epizodów na sezon (kiedyś po 20-24 odcinki, dziś - 8-12), co obniża dochody z pracy przy danym projekcie; kiepskie warunki i pośpiech; stagnację płac (obecne zostały ustanowione jeszcze przed streamingową rewolucją); niestabilność zatrudnienia oraz kwestię wykorzystania sztucznej inteligencji (nad autorami zawisła groźba, że AI ich zastąpi).



Co więcej: scenarzystom nie płaci się dodatkowo za liczne dopiski i poprawki; nie zwiększa się liczby pisarzy przy znacznie dłuższych projektach; odsyła się ic do domu jeszcze w czasie realizacji i skraca czas pracy nad tekstem, który z założenia ma powstać jak najszybciej. Dysproporcje rosną, a mediana zarobków scenarzystów w ostatnich latach zauważalnie spadła (biorąc pod uwagę inflację: nawet o 23 proc.). Nie da się zatem ukryć, że tym razem stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej.