Poprzedni strajk scenarzystów dał nam jeden z najlepszych seriali internetowych w historii

Trwający od 2 maja strajk scenarzystów był nieunikniony. Wisiał w powietrzu już od 2016 roku, ale wtedy konflikt udało się zażegnać. Potem w 2020 roku studia i platformy streamingowe zaczęły gromadzić zapasy scenariuszy, przewidując nadchodzący bunt. Nie dopuściła do niego pandemia. Dopiero więc teraz związek zawodowy WGA (Writers Guild of America) ruszył walczyć o swoje. O co dokładnie? Powiedzieć, że chodzi o pieniądze, to nie tyle skłamać, co problem mocno spłycić.



W swojej historii amerykańscy scenarzyści strajkowali już kilkukrotnie. Za każdym razem powiązane było to ze zmianami dystrybucyjnymi. W 1960 roku WGA domagało się tantiem od dystrybucji seriali za granicą, w latach 80. - większych udziałów w dystrybucji na nośnikach (VHS). Ostatnim razem na przełomie 2007 i 2008 roku chodziło natomiast o uczciwszy podział zysków z dystrybucji cyfrowej. I teraz można powiedzieć, że mamy powtórkę z rozrywki, bo kością niezgody okazuje się streaming.



