Myśleliście, że wiecie jak zakończy się "Stranger Things"? Twórcy na szczęście obalili popularną teorię

To byłoby jednoznaczne z powiedzeniem: to wszystko było tylko snem. Zapewniam was, że nie tak zakończymy ten serial. Od jakiegoś czasu wiemy już, dokąd zmierzamy - i mamy pewność, że to dobre zakończenie. Miejmy nadzieję, że zadowoli wszystkich. Zobaczymy!

- uzupełnił Ross.