Oszustwo na "Stranger Things". Kobieta zakochała się w aktorze, a to nawet nie był on

O oszustwach internetowych na nigeryjskiego księcia, czy filmową gwiazdę mówi się regularnie, śmieje się z nich. A jednak one wciąż działają. Niczego nieświadome osoby nabierają się na coraz to wymyślniejsze kłamstwa scammerów. McKalla przez ponad rok wierzyła, że rozmawia z australijskim aktorem Dacre Montgomerym znanym z roli Billy'ego Hargrave'a w hitowym serialu Netfliksa "Stranger Things". Jak do tego doszło?



Amatorska aktorka i twórczyni filmowa poznała mężczyznę na forum dla artystów, niedługo po tym, jak zdecydowała się na separację ze swoim mężem. Bardzo przekonująco udawał on Dacre Montgomery'ego, który od sześciu lat trwa w związku z modelką Liv Pollock. Twierdził jednak, że nie są szczęśliwi. "Ona mnie kontroluje. Nie mogę robić tego, co bym chciał" - mówił. Właściwie to nawet rozstał się z nią pół roku wcześniej, tylko dla opinii publicznej wciąż udają parę. Brzmi wiarygodnie, nie?



Czytaj także: