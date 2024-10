Nazywa się go najlepszym filmem dekady. Dosłownie dzisiaj trafił do streamingu

„Strefa interesów”, nagrodzony dwoma Oscarami przejmujący obraz spokojnego, codziennego życia, jakie rodzina komendanta Rudolfa Hössa wiodła w cieniu muru obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, to obraz sugestywny jak mało który. To przede wszystkim dźwięki tła - szczegóły, które można byłoby zignorować, gdyby nie ich znaczenie, gdyby nie charakter ich źródła. Skojarzenia, które od razu niosą, mrożą krew w żyłach.



Twórca wykorzystuje podobne szczegóły - przestrzeń, perspektywę, a nawet ciszę - by w nieoczywisty sposób przypominać widzowi, na co i na kogo patrzy. Śledząc codzienność nazistowskiej familii, pokazując jedynie zieleń, eleganckie stroje, roześmiane dzieci i luksusy, kreśli portret banalności zła i naginania rzeczywistości tak, by w żaden sposób nie zaburzała wewnętrznego komfortu i samozadowolenia. Prawdziwe mistrzostwa świata w odwracaniu wzroku.