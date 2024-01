DC ma swoją "Supergirl". To gwiazda "Rodu Smoka"

Milly Alcock została Supergirl. Gwiazda "Rodu Smoka" trafi do nowego uniwersum DC. W filmie "Supergirl: Woman od Tommorow" zagra główną rolę. Nowa produkcja nie ma jeszcze reżysera, choć Ana Nogueira ("Pamiętniki wampirów" została zatrudniona do napisania scenariusza jeszcze w listopadzie 2023 r. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy Milly Alcock zadebiutuje jako superbohaterka. Zanim najnowsza produkcja trafi do kin, tytułową bohaterkę będzie można zobaczyć w widowisku wyreżyserowanym przez Gunna "Superman: Legacy". Premiera zaplanowana jest na lipiec 2025 r.