Superman nie taki super? Nie na taki restart uniwersum liczyliśmy

Jak donosi portal World of Reel, film doczekał się pierwszego, testowego pokazu z udziałem publiczności. Biorąc pod uwagę cytowane przez niego opinie, można zauważyć, że "Superman" właśnie w takie emocje się wpisuje - ci, co go widzieli nie uznają filmu za okropny, ale do zachwytów daleko. Według portalu "Superman" zdaje się "mieć pod dostatkiem nieodłącznego humoru i głupoty towarzyszących filmom Jamesa Gunna" i jest zrobiony w "wyjątkowo głupim tonie, przez co jedni ludzie to zaakceptują, zaś inni od razu się zdystansują".