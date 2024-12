DC pożegnało najlepszego ekranowego Supermana i wcale nie chodzi mi o Henry’ego Cavilla

Wbrew pozorom zakończenie nie było smutne, tylko budujące. Serial zostawił nas z przesłaniem, by cieszyć się chwilą oraz kultywować miłość do bliźnich. Poruszył również takie tematy jak przebaczenie oraz dorośle podszedł do kwestii żałoby. Co jednak najważniejsze, stacja CW nie wykorzystała tego odcinka do tego, by przypominać inne produkcje w ramach cyklu „Arrowverse”, tylko skupiła się wyłącznie na bohaterach „Superman i Lois”.