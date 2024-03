Zmienili miejsce koncertu Taco Hemingwaya. Będzie więcej biletów

Bilety będzie można wymienić w trzech turach, od poniedziałku, od godziny 11.00, do 23.59 w środę, czyli w dniach od 25 do 27 marca. Przypisanie do danej tury wynika z daty zakupu Twoich biletów. Każda osoba posiadająca bilet zostanie poinformowana mailowo o terminie, w którym będzie możliwa wymiana jej wejściówki

- czytamy na stronie organizatora.