Książkoholiku, nie przepłacaj. Sprawdzone sposoby na tanie używane książki

Bardzo często wiele bibliotek organizuje kiermasze książek, na których można zakupić ciekawe książki w bardzo atrakcyjnych cenach. Nierzadko zdarzają się również darmowe modele. Z czego to wynika? Otóż biblioteki często wyprzedają zbiory, które zostały wycofane z obiegu. Co więcej, chcą promować czytelnictwo i zachęcać do odwiedzin.



Jeśli chcesz upolować coś konkretnego, warto przyjść pierwszego dnia kiermaszu – wtedy wybór jest największy. Natomiast jeśli zależy Ci na bardzo tanich egzemplarzach, to odwiedź kiermasz książki nieco później.