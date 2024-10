Tęsknicie za „Yellowstone”? „Terytorium” Netfliksa ma z nim sporo wspólnego 

Tym, co najbardziej wyróżnia serial, jest kontekst - a generuje go miejsce akcji. W związku z tym cieszy, że całość rozkręca się raczej nieśpiesznie: dzięki temu twórcom udaje się skrupulatnie nakreślić charakter okoliczności i uwarunkowań w sposób bardziej przystępny dla międzynarodowej publiczności. Dodajmy do tego cały ten klimat: lokalny slang, branżowy żargon, obłędne zdjęcia lokalizacji z Terytorium Północnego, wszystkie te nieubłagane wzory toksycznej męskości, zawzięte odniesienia do dziedzictwa, własności, rodziny i konserwatywnych wartości.



Mało? To wszystko podbija niezmierna surowość, szorstkość i złowieszcza ścieżka dźwiękowa. Serialowa Australia jest piękna i przerażająca zarazem. Głos z offu przypomina już na wstępie: tu wszystko próbuje cię zabić: klimat, ziemia, zwierzęta. A kraj ma dwie pory roku: suszę i powódź. To niesamowita, dzika atmosfera - niby znajoma, a jednak zupełnie inna, momentami zadziwiająco egzotyczna. Fascynująca sprawa.