Oczywiście, pojawiają się też głosy, że to film przehype'owany. Wcale nie jest taki straszny, jak się mówi. Czy to prawda? Na pewno potrafi przyprawić o ciarki na plecach, Osgood Perkins po mistrzowsku buduje napięcie i wprawia widza w niepokój. Do tego dochodzi cudownie surrealistyczna rola Nicolasa Cage'a, który gra na 110 proc. A 110 proc. w tym wypadku oznacza rozwalenie mózgu widza. Serio! Choćby dla samej roli aktora warto po produkcję sięgnąć.



Na ekrany kin "Kod zła" wszedł jeszcze w lipcu. Jak się pewnie domyślacie, już go na wielkim ekranie nie złapiecie. Możecie jednak obejrzeć go w domu, bo film wylądował właśnie na VOD. Dostępny jest zarówno w opcji kupna jak i wypożyczenia. Co oznacza, że zapoznacie się z nim już za kilkanaście złotych.



