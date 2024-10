Do tej pory powstało co najmniej 14 adaptacji "Wichrowych wzgórz". Pierwsza z nich była filmem niemym i zadebiutowała w 1920 r., natomiast najpopularniejszą jest produkcja Petera Kosminsky'ego z Juliette Binoche i Ralphem Fiennesem w rolach głównych. Do grona ekranizacji za jakiś czas ma dołączyć również tytuł w reżyserii Emerald Fennell z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach głównych. Film zostanie wyprodukowany przez Lucky Chap Entertainment, czyli firmę produkcyjną Robbie.



Deadline przekazał, że emocjonująca informacja wywołała wojnę między Netfliksem a studiem Warner Bros. o to, kto będzie dystrybuował nowe "Wichrowe wzgórza". Mimo że streamingowy gigant zaoferował aż 150 mln dol., co było najwyższą propozycją, zarówno Robbie, jak i Fennell były nieugięte - producentka i reżyserka zdecydowały, że chcą, by adaptacja powieści Emily Bronte zadebiutowała na dużych ekranach. Ostatecznie to Warner Bros., z ofertą mniejszą o połowę od kwoty proponowanej przez Netfliksa, wygrał przetarg o prawa do dystrybucji właśnie dzięki zobligowaniu się do globalnej dystrybucji kinowej.