REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Twórca The Boys zdradził zakończenie serialu. Tylko nie płaczcie

Showrunner serialu „The Boys”, Eric Kripke, zdaniem części fanów zdradził w jednym z wywiadów zdecydowanie zbyt wiele. Komentując sytuację Soldier Boya, zdradził też los Homelandera w nadchodzącym finale.

Michał Jarecki
the boys sezon 5 odcinek 8 finał zakończenie spoiler homelander
REKLAMA

W przedostatnim odcinku „The Boys” Soldier Boy dochodzi do wniosku, że ma już dość wizji Ameryki według Homelandera - postanawia zatem wyruszyć na południe. Niestety, jego plany krzyżuje syn, który pozbawia go przytomności i ponownie hibernuje. Jak się okazuje, była to rzeczywiście ostatnia scena Jensena Acklesa w tej roli w produkcji. Co dalej? O ile twórcy nie zdecydują się na produkcję, która rozgrywa się po wydarzeniach z głównego serialu uniwersum - już się nie dowiemy. Nadchodzący „Vought Rising”, w którym powróci Ackles, będzie bowiem prequelem.

W rozmowie z „Colliderem” twórca - Eric Kripke - został też zapytany o nawiązanie do serialu
„Supernatural”, gdy Soldier Boy mówi do Homelandera: „To nigdy nie miało być żadne granie w baseball przed domem i naprawianie starej Impali”.

Wiedząc, że to będzie ostatnia scena Jensena w tym serialu, chcieliśmy dorzucić jeszcze jedno odniesienie. Szczerze mówiąc, Slem napisał scenę, a my nakręciliśmy ją z kwestią o Fordzie. Dialog oryginalnie brzmiał: „naprawianie starego Forda”

- wyjaśnił Kripke, potwierdzając tym samym, że historia Soldier Boya dobiegła końca.

REKLAMA

Razem z reżyserem Philem Sgriccią siedzieliśmy obok siebie przy montażu. Oglądaliśmy tę scenę i Phil zapytał: może powinna tam być Impala? Odpowiedziałem: tak, chyba rzeczywiście powinna. Jensen dograł więc to słowo, żeby zrobić jeszcze jeden ukłon w stronę „Supernatural

- dodał Kripke, potwierdzając, że easter egg został dodany na etapie postprodukcji.

The Boys 5 - spoiler o Homelanderze. Nie przesadzajmy z oburzeniem

Fakt, że wątek Soldier Boya kończy się właśnie w taki sposób i nie mamy pojęcia, jak dalej potoczą się jego losy, zezłościł wielu fanów. Podobnie jak inny element wypowiedzi showrunnera, który został przez niektórych odebrany - moim zdaniem: niewłaściwie - jako potężny spoiler.

W wywiadzie na YouTubie Kripke zdradził istotny szczegół dotyczący Homelandera:

Kiedy Annie mówi do Marie: „Na co ci ta cała moc, jeśli nie potrafisz jej kontrolować?”, a Marie odpowiada: „Wieści o mojej niesamowitości były mocno przesadzone”, są to wskazówki dotyczące tego, co planowaliśmy pokazać w trzecim sezonie. Ich historia nie kończyła się wraz ze śmiercią Homelandera. Było jeszcze wiele interesujących rzeczy do opowiedzenia o tym, jak funkcjonują jako młodzi dorośli w tym świecie. Intensywnie pracujemy nad tym, by znaleźć sposób na kontynuowanie ich historii.

Choć śmierć Homelandera w finale 5. sezonu „The Boys” nie jest wielkim zaskoczeniem (a wręcz żadnym - to przecież pewnik i trudno wyobrazić sobie inne zakończenie jego wątku), to oficjalne potwierdzenie tego faktu na kilka dni przed premierą ostatniego odcinka jest dla wielu odbiorców naprawdę ogromnym spoilerem, który rujnuje napięcie i poczucie stawki.

W jaki sposób Homelander zostanie pokonany? Tego dowiemy się w środę 20 maja.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Michał Jarecki
18.05.2026 10:18
Tagi: Prime VideoThe Boys
REKLAMA
Najnowsze
9:29
Polski juror Eurowizji "nie wgłębiał się w temat" Izraela. Ignorancja
Aktualizacja: 2026-05-18T09:29:39+02:00
9:03
Nolan mówi, że stworzył "ekstremalną wersję" Odysei. Doszedł do granic
Aktualizacja: 2026-05-18T09:03:13+02:00
16:15
Sławek Gortych w formie. Święto Karkonoszy to wyborny kryminał
Aktualizacja: 2026-05-17T16:15:00+02:00
15:55
Kiedy premiera serialu Stuart nie ratuje wszechświata? Jest data
Aktualizacja: 2026-05-17T15:55:00+02:00
14:33
HBO Max pokazuje nowości na maj 2026. Uwielbiany serial wraca
Aktualizacja: 2026-05-17T14:33:39+02:00
13:58
Prime Video wprowadza nową funkcję. Nie będziecie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-05-17T13:58:32+02:00
13:11
Co dalej z Jackiem Ryanem od Prime Video? Reżyser rozwiewa wątpliwości
Aktualizacja: 2026-05-17T13:11:00+02:00
11:55
Najlepsze thrillery 2026 roku. Trzymają w napięciu do końca
Aktualizacja: 2026-05-17T11:55:00+02:00
11:39
Polska jest jedynym krajem, który dał Izraelowi 12 punktów. W sieci burza
Aktualizacja: 2026-05-17T11:39:41+02:00
10:34
Polska zasługiwała na więcej. Dobrze, że Eurowizję wygrała Bułgaria
Aktualizacja: 2026-05-17T10:34:23+02:00
10:16
Off Campus to gorąca nowość od Prime Video. Czytelnicy young adult ją pokochają
Aktualizacja: 2026-05-17T10:16:00+02:00
10:15
Najlepsze thrillery erotyczne. 15 naprawdę mocnych filmów
Aktualizacja: 2026-05-17T10:15:00+02:00
9:15
Kinowy thriller w Disney+. Takie historie o zemście lubimy
Aktualizacja: 2026-05-17T09:15:00+02:00
8:01
Sci-fi Netfliksa obiecuje kosmiczną dawkę rozrywki. Inne nowości wysyła na emeryturę
Aktualizacja: 2026-05-17T08:01:00+02:00
1:04
Kto wygrał Eurowizję 2026? Mamy wyniki
Aktualizacja: 2026-05-17T01:04:05+02:00
17:09
The Boys śmieje się z Yellowstone. To zabawne i trochę prawdziwe
Aktualizacja: 2026-05-16T17:09:00+02:00
14:16
Fantastyka na Netfliksie. Filmy i seriale, które zobaczymy w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-05-16T14:16:00+02:00
13:57
Legendarna Klątwa Doliny Węży powraca do kin z komentarzem Łony
Aktualizacja: 2026-05-16T13:57:08+02:00
12:41
To najwyżej oceniany horror na Apple TV. Widzowie i krytycy zgodni
Aktualizacja: 2026-05-16T12:41:21+02:00
12:36
Wdowia Zatoka - recenzja serialu Apple TV. Pękniecie ze śmiechu
Aktualizacja: 2026-05-16T12:36:08+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA