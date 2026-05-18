Twórca The Boys zdradził zakończenie serialu. Tylko nie płaczcie

W przedostatnim odcinku „The Boys” Soldier Boy dochodzi do wniosku, że ma już dość wizji Ameryki według Homelandera - postanawia zatem wyruszyć na południe. Niestety, jego plany krzyżuje syn, który pozbawia go przytomności i ponownie hibernuje. Jak się okazuje, była to rzeczywiście ostatnia scena Jensena Acklesa w tej roli w produkcji. Co dalej? O ile twórcy nie zdecydują się na produkcję, która rozgrywa się po wydarzeniach z głównego serialu uniwersum - już się nie dowiemy. Nadchodzący „Vought Rising”, w którym powróci Ackles, będzie bowiem prequelem.



W rozmowie z „Colliderem” twórca - Eric Kripke - został też zapytany o nawiązanie do serialu

„Supernatural”, gdy Soldier Boy mówi do Homelandera: „To nigdy nie miało być żadne granie w baseball przed domem i naprawianie starej Impali”.

Wiedząc, że to będzie ostatnia scena Jensena w tym serialu, chcieliśmy dorzucić jeszcze jedno odniesienie. Szczerze mówiąc, Slem napisał scenę, a my nakręciliśmy ją z kwestią o Fordzie. Dialog oryginalnie brzmiał: „naprawianie starego Forda”



- wyjaśnił Kripke, potwierdzając tym samym, że historia Soldier Boya dobiegła końca.

Razem z reżyserem Philem Sgriccią siedzieliśmy obok siebie przy montażu. Oglądaliśmy tę scenę i Phil zapytał: może powinna tam być Impala? Odpowiedziałem: tak, chyba rzeczywiście powinna. Jensen dograł więc to słowo, żeby zrobić jeszcze jeden ukłon w stronę „Supernatural



- dodał Kripke, potwierdzając, że easter egg został dodany na etapie postprodukcji.

The Boys 5 - spoiler o Homelanderze. Nie przesadzajmy z oburzeniem

Fakt, że wątek Soldier Boya kończy się właśnie w taki sposób i nie mamy pojęcia, jak dalej potoczą się jego losy, zezłościł wielu fanów. Podobnie jak inny element wypowiedzi showrunnera, który został przez niektórych odebrany - moim zdaniem: niewłaściwie - jako potężny spoiler.

W wywiadzie na YouTubie Kripke zdradził istotny szczegół dotyczący Homelandera:

Kiedy Annie mówi do Marie: „Na co ci ta cała moc, jeśli nie potrafisz jej kontrolować?”, a Marie odpowiada: „Wieści o mojej niesamowitości były mocno przesadzone”, są to wskazówki dotyczące tego, co planowaliśmy pokazać w trzecim sezonie. Ich historia nie kończyła się wraz ze śmiercią Homelandera. Było jeszcze wiele interesujących rzeczy do opowiedzenia o tym, jak funkcjonują jako młodzi dorośli w tym świecie. Intensywnie pracujemy nad tym, by znaleźć sposób na kontynuowanie ich historii.

Choć śmierć Homelandera w finale 5. sezonu „The Boys” nie jest wielkim zaskoczeniem (a wręcz żadnym - to przecież pewnik i trudno wyobrazić sobie inne zakończenie jego wątku), to oficjalne potwierdzenie tego faktu na kilka dni przed premierą ostatniego odcinka jest dla wielu odbiorców naprawdę ogromnym spoilerem, który rujnuje napięcie i poczucie stawki.



W jaki sposób Homelander zostanie pokonany? Tego dowiemy się w środę 20 maja.

Michał Jarecki 18.05.2026 10:18

