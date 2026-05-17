HBO Max pokazuje nowości na maj 2026. Uwielbiany serial wraca

HBO Max właśnie zaprezentowało 2. część swoich nowości na maj. Zapowiada się kilka niezłych powrotów.

Konrad Chwast
hbo max nowosci maj 2026
HBO Max listę swoich nowości ujawnia 2 razy w miesiącu. Teraz nadszedł czas na nową część. Tym razem zobaczymy kilka mocnych nowości, a także wyczekiwaną kontynuację.

HBO Max na maj 2026 – nowości

Rick i Morty, 9. sezon

Kto nie czeka, niech się nad sobą zastanowi. Nowa część przygód szalonego naukowca i jego wnuczka zmierza już na HBO Max. To 9. spotkanie z tą parą i jeśli czegoś można być pewnym, to tego, że i tym razem dowiozą tony szalonej rozrywki. Twórcy i tym razem nie biorą jeńców, serwując nam jeszcze większą dawkę międzygalaktycznego chaosu i nihilizmu.

We are Jeni

To nowy true crime od HBO Max. Dokument przedstawia historię Dr Jeni Haynes, która wykształciła w sobie zaburzenie tożsamości. Był to mechanizm obronny przez przemocą w dzieciństwie. Kobieta wykreowała ponad 2 tys. alternatywnych osobowości. W dniu premiery do serwisu trafią aż 2 odcinki. Wstrząsająca produkcja pokazuje nie tylko ogrom ludzkiej krzywdy, ale też niezwykłą, wręcz fascynującą zdolność ludzkiego umysłu do walki o przetrwanie.

The Many Lives of Benjaman Kyle

Jeszcze jedna produkcja true crime. Tym razem opowie o mężczyźnie, który stracił pamięć. Próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, kim jest i co się stało, że cierpi na amnezję zaprowadzi dokumentalistów w miejsca, których się nie spodziewali. Śledztwo z każdym krokiem obnaża kolejne warstwy tajemnicy, udowadniając, że rzeczywistość potrafi napisać scenariusz bardziej nieprzewidywalny niż najlepszy thriller.

HBO Max w maju 2026 - wszystkie nowości

16 maja

  • Pingwiny z Madagaskaru
  • Co będzie dalej?
  • Rubieże

17 maja

  • People Magazine Investigates: The Secrets of the 12 Tribes Cult

20 maja

  • Triada

21 maja

  • Niewolnicy wiary: Heroldowie Ewangelii, odc. 1
  • Zgadnij kto
  • Miłość i inne używki
  • La Grazia

22 maja

  • Panna młoda!
  • I.S.S.

23 maja

  • Westhampton
  • Noc w Zoo
  • Josh Johnson: Symfonia

24 maja

- 90 Day Fiance XII, odc. 1

25 maja

  • Rick i Morty IX, odc. 1

26 maja

  • The Many Lives of Benjaman Kyle, odc. 1-2
  • Filthy Fortunes II, odc. 1-13

28 maja

  • We are Jeni, odc. 1-2
  • Ostatni wiking

29 maja

  • Kika
  • Baby Lemmings, 1-78

30 maja

  • Moje miejsce jest tutaj
17.05.2026 14:33
