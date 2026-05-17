HBO Max pokazuje nowości na maj 2026. Uwielbiany serial wraca

Ładowanie...

HBO Max listę swoich nowości ujawnia 2 razy w miesiącu. Teraz nadszedł czas na nową część. Tym razem zobaczymy kilka mocnych nowości, a także wyczekiwaną kontynuację.

REKLAMA

HBO Max na maj 2026 – nowości

REKLAMA

Rick i Morty, 9. sezon

Kto nie czeka, niech się nad sobą zastanowi. Nowa część przygód szalonego naukowca i jego wnuczka zmierza już na HBO Max. To 9. spotkanie z tą parą i jeśli czegoś można być pewnym, to tego, że i tym razem dowiozą tony szalonej rozrywki. Twórcy i tym razem nie biorą jeńców, serwując nam jeszcze większą dawkę międzygalaktycznego chaosu i nihilizmu.

We are Jeni

To nowy true crime od HBO Max. Dokument przedstawia historię Dr Jeni Haynes, która wykształciła w sobie zaburzenie tożsamości. Był to mechanizm obronny przez przemocą w dzieciństwie. Kobieta wykreowała ponad 2 tys. alternatywnych osobowości. W dniu premiery do serwisu trafią aż 2 odcinki. Wstrząsająca produkcja pokazuje nie tylko ogrom ludzkiej krzywdy, ale też niezwykłą, wręcz fascynującą zdolność ludzkiego umysłu do walki o przetrwanie.

The Many Lives of Benjaman Kyle

Jeszcze jedna produkcja true crime. Tym razem opowie o mężczyźnie, który stracił pamięć. Próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, kim jest i co się stało, że cierpi na amnezję zaprowadzi dokumentalistów w miejsca, których się nie spodziewali. Śledztwo z każdym krokiem obnaża kolejne warstwy tajemnicy, udowadniając, że rzeczywistość potrafi napisać scenariusz bardziej nieprzewidywalny niż najlepszy thriller.

HBO Max w maju 2026 - wszystkie nowości

16 maja

Pingwiny z Madagaskaru

Co będzie dalej?

Rubieże

17 maja

People Magazine Investigates: The Secrets of the 12 Tribes Cult

20 maja

Triada

21 maja

Niewolnicy wiary: Heroldowie Ewangelii, odc. 1

Zgadnij kto

Miłość i inne używki

La Grazia

22 maja

Panna młoda!

I.S.S.

23 maja

Westhampton

Noc w Zoo

Josh Johnson: Symfonia

24 maja

- 90 Day Fiance XII, odc. 1

25 maja

Rick i Morty IX, odc. 1

26 maja

The Many Lives of Benjaman Kyle, odc. 1-2

Filthy Fortunes II, odc. 1-13

28 maja

We are Jeni, odc. 1-2

Ostatni wiking

29 maja

Kika

Baby Lemmings, 1-78

30 maja

Moje miejsce jest tutaj

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Konrad Chwast 17.05.2026 14:33

Ładowanie...

REKLAMA