Kto wygrał Eurowizję 2026? Mamy wyniki
Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji był - jak zwykle - emocjonujący, a kraje intensywnie uczestniczyły w muzycznej rywalizacji na wysokim poziomie. Dla kogo miniona noc skończyła się zwycięstwem? Przedstawiamy wyniki Eurowizji 2026.
W 2026 roku miastem goszczącym Eurovision Song Contest (znany powszechnie jako Eurowizja) była jedna z najważniejszych europejskich stolic - austriacki Wiedeń. Stało się tak na skutek ubiegłorocznego zwycięstwa JJ-a, reprezentanta tego kraju, śpiewającego piosenkę "Wasted Love". Na skutek udziału Izraela w konkursie, w geście protestu z eurowizyjnej rywalizacji zrezygnowało pięć krajów: Hiszpania (jeden z krajów Wielkiej Piątki), Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Islandia. Reprezentantką Polski była zaś Alicja Szemplińska, wykonująca utwór "Pray".
Eurowizja 2026 - wyniki obu półfinałów
Półfinały tegorocznej Eurowizji odbyły się kolejno 12 i 14 maja. W pierwszym z nich wzięło udział 17 krajów, zaś w drugim - 18. Oprócz występu austriackich gospodarzy, w obu półfinałach pokazali się członkowie Wielkiej Piątki, którym awans należy się automatycznie (Hiszpania zrezygnowała z udziału, a zatem mowa o: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech).
Finaliści z I półfinału: Mołdawia, Grecja, Izrael, Chorwacja, Serbia, Polska, Finlandia, Litwa, Belgia, Szwecja
Finaliści z II półfinału: Bułgaria, Ukraina, Norwegia, Australia, Rumunia, Malta, Cypr, Albania, Dania, Czechy
Eurowizja 2026 - kto wygrał konkurs? Wyniki wielkiego finału
Biorąc pod uwagę nieobecność Hiszpanii, do finału mogło awansować po 10 państw z każdego półfinału, a także cztery kraje Wielkiej Piątki oraz organizator (Austria). W sumie - 25 państw walczących o zwycięstwo w Eurowizji. Rywalizacja była zacięta, a wiele utworów wykonano z wielką jakością i pomysłem. Zsumowane głosy jury i widzów ostatecznie zdecydowały, że zwycięzcą 70. Konkursu Piosenki Eurowizji została Bułgaria. Oznacza to, że przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się właśnie w tym kraju.
Oto oficjalne wyniki 70. Konkursu Piosenki Eurowizji:
- 1. Bułgaria - 516 pkt
- 2. Izrael - 343 pkt
- 3. Rumunia - 296 pkt
- 4. Australia - 287 pkt
- 5. Włochy - 281 pkt
- 6. Finlandia - 279 pkt
- 7. Dania - 243 pkt
- 8. Mołdawia - 226 pkt
- 9. Ukraina - 221 pkt
- 10. Grecja - 220 pkt
- 11. Francja - 158 pkt
- 12. Polska - 150 pkt
- 13. Albania - 145 pkt
- 14. Norwegia - 134 pkt
- 15. Chorwacja - 124 pkt
- 16. Czechy - 113 pkt
- 17. Serbia - 90 pkt
- 18. Malta - 89 pkt
- 19. Cypr - 75 pkt
- 20. Szwecja - 51 pkt
- 21. Belgia - 36 pkt
- 22. Litwa - 22 pkt
- 23. Niemcy - 12 pkt
- 24. Austria - 6 pkt
- 25. Wielka Brytania - 1 pkt
Jak możemy zobaczyć, Polska w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji zajęła 12. miejsce. Na jej łączny wynik złożyło się 133 punktów od jury z innych krajów, zaś od publiczności - 17 punktów. Znów byliśmy blisko najlepszej 10-tki, ale tym razem losy się odwróciły - jury obdarowało nas dość mocno, zaś widzowie nie byli tak przychylni. Kolejnym razem się uda?
