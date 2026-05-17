Kto wygrał Eurowizję 2026? Mamy wyniki

W 2026 roku miastem goszczącym Eurovision Song Contest (znany powszechnie jako Eurowizja) była jedna z najważniejszych europejskich stolic - austriacki Wiedeń. Stało się tak na skutek ubiegłorocznego zwycięstwa JJ-a, reprezentanta tego kraju, śpiewającego piosenkę "Wasted Love". Na skutek udziału Izraela w konkursie, w geście protestu z eurowizyjnej rywalizacji zrezygnowało pięć krajów: Hiszpania (jeden z krajów Wielkiej Piątki), Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Islandia. Reprezentantką Polski była zaś Alicja Szemplińska, wykonująca utwór "Pray".

Eurowizja 2026 - wyniki obu półfinałów

Półfinały tegorocznej Eurowizji odbyły się kolejno 12 i 14 maja. W pierwszym z nich wzięło udział 17 krajów, zaś w drugim - 18. Oprócz występu austriackich gospodarzy, w obu półfinałach pokazali się członkowie Wielkiej Piątki, którym awans należy się automatycznie (Hiszpania zrezygnowała z udziału, a zatem mowa o: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech).

Finaliści z I półfinału: Mołdawia, Grecja, Izrael, Chorwacja, Serbia, Polska, Finlandia, Litwa, Belgia, Szwecja

Finaliści z II półfinału: Bułgaria, Ukraina, Norwegia, Australia, Rumunia, Malta, Cypr, Albania, Dania, Czechy

Eurowizja 2026 - kto wygrał konkurs? Wyniki wielkiego finału

Biorąc pod uwagę nieobecność Hiszpanii, do finału mogło awansować po 10 państw z każdego półfinału, a także cztery kraje Wielkiej Piątki oraz organizator (Austria). W sumie - 25 państw walczących o zwycięstwo w Eurowizji. Rywalizacja była zacięta, a wiele utworów wykonano z wielką jakością i pomysłem. Zsumowane głosy jury i widzów ostatecznie zdecydowały, że zwycięzcą 70. Konkursu Piosenki Eurowizji została Bułgaria. Oznacza to, że przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się właśnie w tym kraju.

Oto oficjalne wyniki 70. Konkursu Piosenki Eurowizji:

1. Bułgaria - 516 pkt

2. Izrael - 343 pkt

3. Rumunia - 296 pkt

4. Australia - 287 pkt

5. Włochy - 281 pkt

6. Finlandia - 279 pkt

7. Dania - 243 pkt

8. Mołdawia - 226 pkt

9. Ukraina - 221 pkt

10. Grecja - 220 pkt

11. Francja - 158 pkt

12. Polska - 150 pkt

13. Albania - 145 pkt

14. Norwegia - 134 pkt

15. Chorwacja - 124 pkt

16. Czechy - 113 pkt

17. Serbia - 90 pkt

18. Malta - 89 pkt

19. Cypr - 75 pkt

20. Szwecja - 51 pkt

21. Belgia - 36 pkt

22. Litwa - 22 pkt

23. Niemcy - 12 pkt

24. Austria - 6 pkt

25. Wielka Brytania - 1 pkt

Jak możemy zobaczyć, Polska w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji zajęła 12. miejsce. Na jej łączny wynik złożyło się 133 punktów od jury z innych krajów, zaś od publiczności - 17 punktów. Znów byliśmy blisko najlepszej 10-tki, ale tym razem losy się odwróciły - jury obdarowało nas dość mocno, zaś widzowie nie byli tak przychylni. Kolejnym razem się uda?

Adam Kudyba 17.05.2026 01:04

