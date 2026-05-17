REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Prime Video wprowadza nową funkcję. Nie będziecie zachwyceni

Prime Video, czyli serwis streamingowy Amazona, wprowadza właśnie nową funkcję. Ma ją już konkurencja, mają media społecznościowe.

Konrad Chwast
amazon prime video nowa funkcja
REKLAMA

Serwis streamingowy Amazona wdraża funkcję o nazwie Clips. Prime Video od teraz będzie zawierał specjalne miejsce, w którym zobaczyć będzie można fragmenty filmów i seriali w bardzo krótkiej, „tiktokowej” formie. Materiały wideo będą pokazywane w pionie, będzie je można przewijać i na tej podstawie wybrać film lub serial.

Nowa funkcja pojawi się w specjalnej sekcji w aplikacji mobilnej Prime Video. Co ważne, będzie ona dostępna na stronie głównej.

REKLAMA

Nowa funkcja Prime Video

Nie jest to rzecz jasna rewolucja. Funkcja Clips ma służyć przede wszystkim temu, abyście jak najwięcej czasu spędzali w aplikacji. Bo to właśnie ten wskaźnik sprawia, iż rośnie szansa, że widz zostanie z usługą na dłużej.

W tym momencie serwis Prime Video dopiero nową funkcję testuje. Została ona wprowadzona w Stanach Zjednoczonych i to dopiero dla wybranych użytkowników. Nie wiemy, kiedy pojawi się ona w Polsce.

Podobne funkcje mają już Disney+ i Netflix, a wkrótce być może trafi ona na HBO Max. Wszystkie te serwisy wychodzą z założenia, że w ten sposób trafią łatwiej do młodego odbiorcy. Założenie jest dość karkołomne, ale zakłada, że widzowie, którzy dużo czasu spędzają na Tik Toku, czy oglądając Rolki na Instagramie, łatwiej odnajdą się w serwisach z taką właśnie funkcją.

Najistotniejszym elementem Clips może być personalizacja. Brian Griffin dyrektor ds. globalnych doświadczeń aplikacyjnych w Prime Video, mówi wprost, że:

Jako wiodące centrum rozrywki, Prime Video oferuje klientom ogromny wybór treści premium, a naszym celem jest zapewnienie im jak najprostszego i najbardziej intuicyjnego odkrywania tego, co najbardziej ich interesuje.

Czy to rozwiązanie faktycznie przyjmie się wśród widzów? Czas pokaże. O ile na TikToku krótkie wideo ogląda się naturalnie, o tyle w aplikacji VOD, gdzie szukamy raczej pełnometrażowych filmów na wieczór, pionowe klipy mogą na początku nieco drażnić. Z drugiej strony, jeśli nowa sekcja realnie pomoże w szybkim przekonaniu się, czy dany tytuł jest w naszym guście, funkcja Clips może okazać się całkiem przydatnym narzędziem. Wszystko zależy od tego, jak Amazon dopracuje algorytm podpowiadania treści.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
17.05.2026 13:58
Tagi: AmazonPrime Video
REKLAMA
Najnowsze
13:58
Prime Video wprowadza nową funkcję. Nie będziecie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-05-17T13:58:32+02:00
13:11
Co dalej z Jackiem Ryanem od Prime Video? Reżyser rozwiewa wątpliwości
Aktualizacja: 2026-05-17T13:11:00+02:00
11:55
Najlepsze thrillery 2026 roku. Trzymają w napięciu do końca
Aktualizacja: 2026-05-17T11:55:00+02:00
11:39
Polska jest jedynym krajem, który dał Izraelowi 12 punktów. W sieci burza
Aktualizacja: 2026-05-17T11:39:41+02:00
10:34
Polska zasługiwała na więcej. Dobrze, że Eurowizję wygrała Bułgaria
Aktualizacja: 2026-05-17T10:34:23+02:00
10:16
Off Campus to gorąca nowość od Prime Video. Czytelnicy young adult ją pokochają
Aktualizacja: 2026-05-17T10:16:00+02:00
10:15
Najlepsze thrillery erotyczne. 15 naprawdę mocnych filmów
Aktualizacja: 2026-05-17T10:15:00+02:00
9:15
Kinowy thriller w Disney+. Takie historie o zemście lubimy
Aktualizacja: 2026-05-17T09:15:00+02:00
8:01
Sci-fi Netfliksa obiecuje kosmiczną dawkę rozrywki. Inne nowości wysyła na emeryturę
Aktualizacja: 2026-05-17T08:01:00+02:00
1:04
Kto wygrał Eurowizję 2026? Mamy wyniki
Aktualizacja: 2026-05-17T01:04:05+02:00
17:09
The Boys śmieje się z Yellowstone. To zabawne i trochę prawdziwe
Aktualizacja: 2026-05-16T17:09:00+02:00
14:16
Fantastyka na Netfliksie. Filmy i seriale, które zobaczymy w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-05-16T14:16:00+02:00
13:57
Legendarna Klątwa Doliny Węży powraca do kin z komentarzem Łony
Aktualizacja: 2026-05-16T13:57:08+02:00
12:41
To najwyżej oceniany horror na Apple TV. Widzowie i krytycy zgodni
Aktualizacja: 2026-05-16T12:41:21+02:00
12:36
Wdowia Zatoka - recenzja serialu Apple TV. Pękniecie ze śmiechu
Aktualizacja: 2026-05-16T12:36:08+02:00
12:12
Dawno sci-fi nie sprawiło mi takiej frajdy. Przy nowości Netfliksa strzelają wszystkie kabelki
Aktualizacja: 2026-05-16T12:12:00+02:00
11:11
Po tym horrorze twoje sny nie będą spokojne. Świetna premiera w SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-05-16T11:11:00+02:00
10:15
Nowość na Disney+ już jest kultowa. Zapewnia brutalny relaks po pracy
Aktualizacja: 2026-05-16T10:15:00+02:00
9:13
The Boys wykoleja się przed finałem. Inny serial Prime Video pobił Chłopaków
Aktualizacja: 2026-05-16T09:13:00+02:00
8:35
5 komedii dla całej rodziny na weekend. Sprawdzamy HBO Max
Aktualizacja: 2026-05-16T08:35:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA