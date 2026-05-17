Prime Video wprowadza nową funkcję. Nie będziecie zachwyceni

Serwis streamingowy Amazona wdraża funkcję o nazwie Clips. Prime Video od teraz będzie zawierał specjalne miejsce, w którym zobaczyć będzie można fragmenty filmów i seriali w bardzo krótkiej, „tiktokowej” formie. Materiały wideo będą pokazywane w pionie, będzie je można przewijać i na tej podstawie wybrać film lub serial.



Nowa funkcja pojawi się w specjalnej sekcji w aplikacji mobilnej Prime Video. Co ważne, będzie ona dostępna na stronie głównej.

Nowa funkcja Prime Video

Nie jest to rzecz jasna rewolucja. Funkcja Clips ma służyć przede wszystkim temu, abyście jak najwięcej czasu spędzali w aplikacji. Bo to właśnie ten wskaźnik sprawia, iż rośnie szansa, że widz zostanie z usługą na dłużej.



W tym momencie serwis Prime Video dopiero nową funkcję testuje. Została ona wprowadzona w Stanach Zjednoczonych i to dopiero dla wybranych użytkowników. Nie wiemy, kiedy pojawi się ona w Polsce.



Podobne funkcje mają już Disney+ i Netflix, a wkrótce być może trafi ona na HBO Max. Wszystkie te serwisy wychodzą z założenia, że w ten sposób trafią łatwiej do młodego odbiorcy. Założenie jest dość karkołomne, ale zakłada, że widzowie, którzy dużo czasu spędzają na Tik Toku, czy oglądając Rolki na Instagramie, łatwiej odnajdą się w serwisach z taką właśnie funkcją.



Najistotniejszym elementem Clips może być personalizacja. Brian Griffin dyrektor ds. globalnych doświadczeń aplikacyjnych w Prime Video, mówi wprost, że:

Jako wiodące centrum rozrywki, Prime Video oferuje klientom ogromny wybór treści premium, a naszym celem jest zapewnienie im jak najprostszego i najbardziej intuicyjnego odkrywania tego, co najbardziej ich interesuje.

Czy to rozwiązanie faktycznie przyjmie się wśród widzów? Czas pokaże. O ile na TikToku krótkie wideo ogląda się naturalnie, o tyle w aplikacji VOD, gdzie szukamy raczej pełnometrażowych filmów na wieczór, pionowe klipy mogą na początku nieco drażnić. Z drugiej strony, jeśli nowa sekcja realnie pomoże w szybkim przekonaniu się, czy dany tytuł jest w naszym guście, funkcja Clips może okazać się całkiem przydatnym narzędziem. Wszystko zależy od tego, jak Amazon dopracuje algorytm podpowiadania treści.

Konrad Chwast 17.05.2026 13:58

