Co dalej z Jackiem Ryanem od Prime Video? Reżyser rozwiewa wątpliwości

Jack Ryan został powołany do życia jeszcze w 1984 roku. Wtedy zadebiutował w książce Toma Clancy'ego. Po sukcesie "Polowania na Czerwony Październik" zaczął pojawiać się w kolejnych powieściach autora, które niejednokrotnie były przenoszone na wielki ekran. Dzisiaj to już olbrzymie uniwersum zwane Ryanverse. Co więcej, jest ono wciąż rozwijane. W 2018 roku najsłynniejszy na świecie analityk CIA dostał przecież hitowy serial od Prime Video.



"Jack Ryan" z miejsca zjednał sobie krytyków i widzów z całego świata. Serial Prime Video cieszył się taką popularnością, że doczekał się łącznie czterech sezonów. Teraz, po trzech latach przerwy inkarnacja stworzonego przez Toma Clancy'ego bohatera, w którego wciela się John Krasinski, powraca w pełnometrażowym filmie. Czy po to, aby wykonać już swoją ostatnią misję? Na ten temat udało mi się porozmawiać z reżyserem "Ghost War".

Jack Ryan - czy będzie kontynuacja Ghost War od Prime Video?

Andrew Bernstein nie jest w Ryanverse nowicjuszem. Miał wcześniej okazję wyreżyserować parę odcinków 2. sezonu "Jacka Ryana". Praca przy serialu sprawiła mu ogromną przyjemność, dlatego nie zastanawiał się dwa razy, gdy otrzymał propozycję stanięcia za kamerą "Ghost War". Jak sam mówi, był bardzo podekscytowany, bo uwielbia stworzonego przez Toma Clancy'ego bohatera. Jest bowiem "doskonałym zwierciadłem świata. Pozwala nie tylko eksplorować, co dzisiaj znaczy być człowiekiem, ale też sprawiać frajdę za sprawą scen akcji".

Jedną z wielkich zalet książek było to, że Tom Clancy miał niesamowite wyczucie tego, co działo się geopolitycznie na świecie. To się nie skończyło, tylko stało się jeszcze bardziej złożone. Ale przesłanie i tematy poruszane w powieściach nie straciły na aktualności. Dlatego staramy się osadzać nasze historie w realnych problemach współczesnego świata. Rozmawiamy z ludźmi, którzy naprawdę pracują w tej branży, więc Jack Ryan mierzy się z wyzwaniami, z jakimi oni również mają do czynienia. Według mnie dobrze, że takie elementy pojawiają się w fikcyjnych historiach rozrywkowych. Dlatego wciąż potrzebujemy takiego bohatera jak Jack Ryan. To się nie zmienia, bo dobrze jest mieć takiego bardzo przyziemnego analityka i agenta CIA, który zostaje zmuszony do konfrontacji z tym, co dzieje się we współćzesnym świecie - mówi Andrew Bernstein.

W takim ujęciu Jack Ryan musi się adaptować do zmieniających się kontekstów geopolitycznych. Według Andrew Bernsteina trzeba go po prostu "konfrontować z nowymi złożonościami i wyzwaniami, które spotykają ludzi takich jak on". W "Ghost War" mierzy się więc "z szarą strefą szpiegostwa. Nie wszystko jest czarno-białe, jak do tej pory mu się wydawało. Mierzy się z odcieniami szarości, co jest dla niego pewną zmianą, ale pozostaje bardzo realistyczne wobec tego, co dzieje się na świecie".

Wynika z tego, że nie można Jacka Ryana odsyłać jeszcze na emeryturę. Według reżysera "Ghost War" pozostało jeszcze wiele historii z bohaterem Toma Clancy'ego do opowiedzenia. Życzyłby więc sobie, aby nadchodzący film Prime Video nie kończył przygód analityka CIA granego przez Johna Krasinskiego:

Głośno o tym mówię. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić więcej takich filmów. Wciąż możemy jeszcze wiele odkryć, konfrontując Jacka Ryana ze zmieniającym się światem. Są przecież nowe miejsca do odwiedzenia i nowe historie do opowiedzenia. A do tego jestem też przekonany, że możliwość zobaczenia Jacka Ryana w nowym wydaniu zawsze będzie wzbudzać zainteresowanie publiczności. Jeśli się nie mylę i widzom spodoba się "Ghost War" mam nadzieję, że będziemy mogli zrealizować kontynuację.

Wszystko więc zależy od tego, jak nadchodzący film zostanie przyjęty przez użytkowników Prime Video. A o tym przekonamy się już niedługo. "Jack Ryan: Ghost War" zadebiutuje na platformie Amazona w najbliższą środę, 20 maja.

Rafał Christ 17.05.2026 13:11

