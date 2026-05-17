Najlepsze thrillery 2026 roku. Trzymają w napięciu do końca

Dobry thriller to przede wszystkim historia, która od pierwszych minut zakotwicza w sobie widza i stopniowo, z żelazną konsekwencją, buduje napięcie. Powinien opierać się na intrygującej tajemnicy, wyrazistych bohaterach oraz stawce - na przykład takiej, która jest dla protagonisty głęboko osobista i emocjonalna. Kluczowe znaczenie może mieć umiejętne dawkowanie informacji. Równie istotna bywa atmosfera niepewności, w której każdy trop może okazać się mylący, a każdy sojusznik to potencjalne zagrożenie. Zwroty akcji powinny zaskakiwać, ale jednocześnie wynikać z logiki opowieści, a finał dostarczać satysfakcji i poczucia, że wszystkie elementy tej misternie skonstruowanej układanki trafiły na swoje miejsce. Może też bazować na kilku ciekawych niedopowiedzeniach, o których będziemy rozmyślać długo po seansie.



Oczywiście nie ma jednego dobrego przepisu na thriller - tym bardziej, że gatunek lubi łączyć się z innymi (z dramatem, kryminałem, sci-fi, horrorem...). Ważne, by wciskał w fotel, angażował intelektualnie i wywoływał zawarty w nazwie gatunku dreszczyk - najlepiej trzymając odbiorcę w emocjonalnym napięciu aż do ostatniej sceny.



Poniżej zebrałem najlepsze moim zdaniem thrillery, które trafiły na ekrany (duże i małe) w 2026 r. Które z nich spełniają najważniejsze wymogi?

Najlepsze thrillery 2026 roku

Desperat

Oparty na prawdziwych wydarzeniach, bardzo klasyczny (w formie i narracji) miks dramatu i thrillera - produkcja, której cel to, między innymi, obnażyć moralne, prawne i systemowe problemy. Każda kolejna minuta potęguje poczucie, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli w najmniej oczekiwanym momencie. To jest kino, które trzyma widza w nieustannym zawieszeniu między empatią a niepokojem; thriller wzorowy, bo umiejętnie operujący presją i psychologiczną przepychanką. Znakomity Bill Skarsgard.

Pomocy

Sam Raimi łączy survival z thrillerem psychologicznym i brutalną czarną komedią, z jednej strony bawiąc, z drugiej - budując napięcie wokół desperackiej walki o przetrwanie i konfliktu między bohaterami. Izolacja staje się tu źródłem narastającej paranoi, a każda decyzja może prowadzić do katastrofy. Film wykorzystuje klaustrofobiczną atmosferę i emocjonalną niepewność, by utrzymać widza w ciągłym napięciu (a jednocześnie dostarcza sporo krwawej, radosnej rozrywki - ot, Raimi).

Łup

Policyjna akcja szybko przeradza się w duszny thriller o chciwości, lojalności i granicach moralnego kompromisu. Gdy bohaterowie odkrywają skryty w dziupli majątek, napięcie zaczyna nieustannie rosnąć - co ciekawe, w tym wypadku ma dwa źródła. Pierwszym jest zagrożenie zewnętrzne, drugim - narastająca nieufności wewnątrz grupy i targająca jej członkami pokusa. Każdy sojusz może okazać się tymczasowy, a każda decyzja może ciągnąć za sobą zdradę.

Kopnęłabym cię, gdybym mogła

Znów - czarna komedia podszyta dreszczykiem z wybitną rolą Rose Byrne. Tutaj atmosfera gęstnieje za sprawą stopniowego osuwania się bohaterki w stan emocjonalnego przeciążenia. Bo Linda - kimkolwiek jesteś - zapewne ma się znacznie gorzej niż ty. Próbuje uporać się z tajemniczą chorobą dziecka, nieobecnym mężem, zaginioną osobą i coraz bardziej wrogimi relacjami ze swoim terapeutą. Bezbłędny portret psychiki poddanej ekstremalnej presji. Kino bardzo subiektywne, męczące, prawdziwe do bólu - a jednak trudno oderwać wzrok od ekranu.

Crime 101

Bardzo, bardzo klasyczny thriller kryminalny, czerpiący garściami z najlepszych dzieł Michaela Manna. Stylowa opowieść o starciu dwóch wybitnych umysłów: przestępcy działającego według własnego kodeksu i śledczego próbującego rozszyfrować jego schemat. Intelektualne starcie, precyzyjna reżyseria, stopniowe odkrywanie motywacji bohaterów i gwiazdorska obsada (Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan).

28 lat później: Świątynia Kości

Wiem, że nazywa się ten film horrorem - i jasne, pod pewnymi względami nim jest - ale największe napięcie i niepokoje wynikają tu z psychologii i działalności człowieka, z elementów typowo thrillerowych. Kontynuacja postapokaliptycznej serii łączy grozę z dreszczowcem opartym na nieustannym poczuciu zagrożenia. Napięcie buduje tu zarówno obecność zainfekowanych, jak i świadomość, że w świecie po katastrofie nikt nie jest bezpieczny: genialni Alex Garland i Nia DaCosta wykorzystują atmosferę osaczenia, niepewności i bezradności, by utrzymać widza w stanie permanentnego niepokoju.

Punisher: Ostatnie starcie

Jak to u Franka: brutalny thriller akcji i zemsty, krwawa opowieść o nieuchronności konfrontacji, obsesji i kosztach przemocy. Wszystko musi prowadzić ostatecznego starcia, którego wynik wydaje się przesądzony. Mroczny akcyjniak o zniszczonym człowieku, który nie potrafi przestać walczyć.

Dobry chłopiec

Najlepszy i najbardziej zaskakujący obraz w karierze Jana Komasy, ciepło przyjęty na całym świecie. Dziewiętnastoletni chuligan Tommy zostaje porwany i uwięziony w odosobnionej posiadłości. Jest zmuszany do resocjalizacji przez dysfunkcyjną parę Chrisa i Kathryn, którzy próbują zrobić z niego tytułowego „dobrego chłopca”. Tommy usiłuje znaleźć drogę ucieczki, jednak z czasem wikła się w specyficzną relację z domownikami. Seans nieoczywisty, poruszający wiele tematów i niepróbujący odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania. Wybitne aktorstwo.

Tajny agent

Szpiegowski thriller, któremu udała się rzadka sztuka - z jednej strony skupia się na historii kraju, krytyce systemu, traumach, pamięci i duchowej sile, z drugiej: zapewnia pierwszorzędne gatunkowe widowisko. Fascynujące, wciągające jak bagno, gęste, wybitnie wyreżyserowane, tajemnicze, ekscytujące, gwarantujące poczucie podróży w czasie.

Bez wyjścia

Park Chan-wook po raz kolejny eksploruje mroczne zakamarki ludzkiej natury, budując thriller oparty na moralnych dylematach. Zaczyna się, jak to często bywa, od problemów finansowych, poczucia bycia niewystarczającym, niesprawiedliwie potraktowanym i pokrzywdzonym przez los. Ciąg coraz to bardziej tragicznych decyzji ciągnie za sobą widmo tragicznych konsekwencji - choć dominuje tu czarna komedia, film stopniowo zagęszcza atmosferę. To bardzo męczący seans,

Michał Jarecki 17.05.2026 11:55

