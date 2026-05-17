Kiedy premiera serialu Stuart nie ratuje wszechświata? Jest data

Serialowa komedia „Stuart nie ratuje wszechświata” zmierza powoli do HBO Max. Kiedy premiera nietypowego spin-offu „Teorii wielkiego podrywu”? Jest konkretna data.

Konrad Chwast
„Stuart nie ratuje wszechświata” to bardzo nietypowy powrót do komediowego świata zapoczątkowanego przez „Teorię wielkiego podrywu”. Nowy serial zabierze was do znanego z komiksów konceptu multiwersum. Działając w warunkach „wieloświata” bohater, będzie musiał naprawić rzeczywistość, która popsuła się, gdy nasz niefrasobliwy protagonista uszkodził urządzenie stworzone przez Sheldona i Leonarda.

Stuart nie ratuje wszechświata – kiedy premiera?

Serial pojawi się w HBO Max już 24 lipca 2026 roku. Kolejne odcinki będą pojawiały się co tydzień w każdy piątek. Produkcja liczy 10 odcinków.

To już kolejny serial, który rozwija świat „Teorii wielkiego podrywu”. Na chwilę przed zakończeniem tej produkcji, otrzymaliśmy „Młodego Sheldona”, który pokazywał szkolne lata genialnego, ale niezręcznego bohatera. Z kolei w 2024 roku premierę miał „Georgie i Mandy wzięli ślub”, którego 3. sezon został już zapowiedziany.

„Stuart nie ratuje wszechświata” wyróżnia się na tle swojego serialowego rodzeństwa szalonym punktem wyjścia i konsekwentnie budowanym światem sci-fi.

W obsadzie obok Kevina Sussmana, który wciela się w Stuarta, zobaczymy Lauren Lapkus wcielającą się w dziewczynę bohatera Denise. Wrócą też inni bohaterowie z „Teorii wielkiego podrywu”, czyli geolog Bert (Brian Posehn) i Barry Kripke (John Ross Bowie).

Stuart nie ratuje wszechświata – zwiastun

W niedawno opublikowanym zwiastunie zobaczycie kilka naprawdę szalonych akcji, między innymi nowe wydanie irytującego Kripkego czy alternatywną wersję Stuarta, która przybywa, aby go ostrzec.

Przyznam, że sama zapowiedź wygląda bardzo interesująco i zamierzam serial sprawdzić, choćby po to, aby zobaczyć, jak twórcy serialu (Chuck Lorre, Zak Penn i Bill Prady) radzą sobie z innym gatunkiem.

17.05.2026 15:55
