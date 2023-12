William w "The Crown" spotykał się z Lolą. Jej postać wzorowana jest na prawdziwej sympatii księcia

Piękna Kate nie jest jednak jedyną kobietą, którą oczarował syn księżnej Diany. Tuż przed poznaniem swojej miłości, William randkował z innymi kobietami. W serialu jedną z nich jest niejaka Lola, również poznana na tej samej uczelni. To barwna i energiczna młoda kobieta, która widzi, że Kate wpadła w oko Williamowi, więc jest o niego dość mocno zazdrosna i otwarcie to wyraża. Jak się okazuje, postać Loli wzorowana jest na prawdziwej dziewczynie, którą William poznał na Uniwersytecie ST. Andrews.



To Carly Massy-Birch. Studencka sympatia Williama pochodziła z Devon, a jej rodzice prowadzili farmę i kemping w Axminster. Carly Williama poznała w 2001 na uczelni w St. Andrews, gdzie studiowała angielski i kreatywne pisanie. Carly była rok starsza od księcia. Do ich spotkania miało dojść podczas przesłuchania do spektaklu "Franny i Zooey" J.D. Salingera.