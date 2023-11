Ślub Kamili i Karola w nowym "The Crown". To była miłość rodząca się w cieniu skandalu

Lżej nie miał sam Karol. Ówczesny następca tronu w telewizyjnym wywiadzie z 1994 roku przyznał się do zdradzenia Diany. Choć oczywiście nie padło imię i nazwisko Kamili, wszyscy wiedzieli, że to właśnie z nią Karol zdradzał żonę. Doszło nawet do tego, iż Brytyjczycy domagali się usunięcia Karola z listy sukcesji do brytyjskiego tronu. Uważali, że nie jest godny tytułu króla.



Gdy samych zainteresowanych dotknął hejt, starali się być twardzi. W wywiadach Kamila powtarzałała: Wychowano mnie, żeby cieszyć się życiem, a nie siedzieć w kącie i płakać. Zaledwie kilka miesięcy po tragicznej śmierci księżnej Diany w 1997 roku Kamila oficjalnie została partnerką Karola.



Mijają lata, a Karol i Kamila wciąż tworzą zgodne małżeństwo. Karol chętnie mówi o swojej ukochanej "moja ukochana żona". Trudno szukać na ich koncie skandali czy zdrad. Warto jednak dodać, że po ślubie Kamila została Jej Królewską Wysokością Księżną Kornwalii, nie Księżną Walii. Wszystko przez naciski opinii publicznej i mediów, które podkreślały, że to Diana była jedyną i prawdziwą księżną Walii.