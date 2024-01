Uwielbiany medyczny serial dobiegł końca. 7. sezon "The Good Doctor" będzie jego finałowym

Serwis Deadline podaje, że kontrakt Freddiego Highmore'a wygasł wraz z końcem 7. sezonu i pojawiła się konieczność, by zawrzeć nowe umowy z aktorem i showrunnerami serialu. Okazuje się, że nigdy do tego nie doszło - zanim ABC podjęła decyzję o zrezygnowaniu z 8. sezonu "The Good Doctor", nikt formalnie nie zwrócił się do Highmore'a w związku z zawarciem umowy na kolejne sezony, mimo że ten miał być otwarty na kontynuację serialu.