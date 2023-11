W nowym sezonie "The Office PL" bawi jak zawsze i zmusza do refleksji jak nigdy. Nie przegapcie premiery

"The Office PL" w 3. sezonie otwarcie stało się sitcomem o szukaniu nici porozumienia, o wspólnocie ponad podziałami. Twórcy lubią to wielokrotnie podkreślać, przez co morałem serialu staje się zdanie wypowiedziane w pewnym momencie przez Darka. Słów: "jak my nie będziemy z nami, to kto będzie z nami" nie kieruje tak naprawdę do Michała, tylko do nas - widzów. Zbyt refleksyjna puenta? To inaczej: ze mną się nie napijesz?



Premiera 3. sezonu "The Office PL" 3 listopada. Tego dnia użytkownicy CANAL+ Online otrzymają dostęp do pierwszych trzech odcinków. Kolejne będą pojawiać się co tydzień w piątki.