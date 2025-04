Max ma dla nas fantastyczny prezent na długi weekend. Świetny thriller trafił tam prosto z kin

Nie jest to, rzecz jasna, obraz zbyt subtelny w swym przesłaniu, które drwi sobie z problemu toksycznej męskości. Z drugiej strony: bardzo ciekawie rozkłada ją na czynniki pierwsze, podśmiewując się przy okazji z niechęci do nowoczesnego społeczeństwa i paskudnych marzeń o odrodzeniu standardów życia z lat 50., kiedy to nikt nie musiał czuć się za nic odpowiedzialny. Przy okazji - twórca nie wrzuca wszystkich do jednego wora. Choć każdy ma tu coś na sumieniu, ich winy nie są sobie równe. Hancock oparł się pokusie generalizacji.



Reżyser zadaje też przewrotne pytanie o to, czym (i kim) w ogóle jest „towarzysz” w dzisiejszym świecie. Stawia dość niepokojące tezy: czy faktycznie nie wkraczamy w epokę, w której każdy może sobie zamówić związek „na własnych warunkach”? Czy to, czego pragniemy w miłości, to nie tyle bliskość, co kontrola?



Jest tu też trochę o sposobie postrzegania kobiet oraz o tym, w jaki sposób wiele z nich jest warunkowanych co do swojego stosunku do mężczyzn. O samostanowieniu, kulturowych kodach, toksycznych, kontrolujących związkach, dynamice władzy i trudach ucieczki z nich. O manipulacji, gaslightingu i people-pleaserach. Wszystko pięknie skomponowane.