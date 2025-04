Kleks i wynalazek Filipa Golarza: kiedy premiera na Netfliksie? Możliwe, że już niebawem

Na początku 2024 r. odbyła się premiera filmu "Akademia Pana Kleksa" z Tomaszem Kotem w roli głównej. Choć oceny pozostawiają wiele do życzenia, to nie można odmówić mu jednego - podczas weekendu otwarcia wykręcił gigantyczny wynik - do kina udało się 840 tys. fanów magicznej opowieści, a po trzech tygodniach od daty premiery liczba widzów przekroczyła barierę 2 mln. Wynik ten nieoczekiwanie przerodził się w sukces w światowym box office - "Akademia Pana Kleksa" znalazła się na 6. miejscu zestawienia z imponującą kwotą 12,1 mln dol.