Piep*zyc Mickiewicza dostanie 3. część. Jest data kinowej premiery

"Piep*zyć Mickiewicza" to bardzo dziwny twór, któremu krytycy po premierze nie dawali szans. Oceny mówiły zresztą same za siebie. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy produkcja w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek trafiła na Netfliksa, gdzie, jak to zwykle bywa z kinowymi premierami, stała się absolutnym hitem. Co więcej, kiedy tytuł pojawił się w ofercie streamingowego giganta, okazało się, że jest on hitem nie tylko w Polsce, ale i za granicą.